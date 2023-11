Vodič nedal prednosť: Do nemocnice ho prevážal vrtuľník

Stránska 13. novembra (TASR) - Na ceste I/16 pri obci Stránska v okrese Rimavská Sobota došlo v nedeľu (12. 11.) popoludní k dopravnej nehode, po ktorej jedného z účastníkov so zraneniami do nemocnice transportovali leteckí záchranári. Muž však podpísal reverz a z nemocnice odišiel. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode došlo podľa polície po tom, ako vodič vozidla značky Seat nedal prednosť vozidlu značky Škoda, ktorého vodič pri zrážke utrpel ťažké zranenia. "Zranila sa aj posádka vozidla Seat, ktorú tvorili traja muži. Z nich sa zranil jeden ľahko a jeden musel byť prevezený leteckou záchrannou službou do nemocnice v Banskej Bystrici," priblížila polícia.



Podľa polície nebolo bezprostredne po nehode jasné, kto vozidlo značky Seat šoféroval. U dvoch účastníkov, ktorí sa vo vozidle nachádzali, bola dychová skúška na prítomnosť alkoholu pozitívna. U 40-ročného muža, ktorého z miesta nehody prevážal záchranársky vrtuľník, bol na zistenie prítomnosti alkoholu nariadený odber biologického materiálu. Podľa polície muž v Banskej Bystrici podpísal reverz a z nemocnice odišiel.



Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Na miesto udalosti bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava.