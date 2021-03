Vodič nezastavil ani po viacerých výstreloch. Spravodlivosti neušiel

Bratislava 25. marca (TASR) - Vodič osobného auta značky BMW vo štvrtok napoludnie odmietol zastaviť na policajnú výzvu. Polícii sa podarilo zastaviť vodiča až na diaľnici po prestrelení jednej z pneumatík. Informovala o tom Veronika Martiniaková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.



Polícia spozorovala vodiča v Bratislave na Hydinárskej ulici. "Nemal zapnutý bezpečnostný pás a tiež nepoužil smerovku pri zmene smeru jazdy. Z uvedených dôvodov sa ho policajti rozhodli predpísaným spôsobom zastaviť, pričom použili výstražné svetelné a zvukové znamenia. Vodič však na policajnú výzvu nereagoval a začal pred policajtmi unikať po diaľnici D4," priblížila Martiniaková.



Polícia preto podľa hovorkyne najskôr vystrelila do vzduchu varovné signály a následne výstrely smerovali aj do pneumatík unikajúceho auta. "Svoju jazdu vodič ukončil po prestrelení jednej pneumatiky nárazom do stredových zvodidiel na diaľnici D4 pri výjazde na Rovinku a Podunajské Biskupice. V osobnom motorovom vozidle sa nachádzala aj ďalšia osoba mužského pohlavia," dodala Martiniaková.



Doplnila, že pri nehode sa nikto nezranil a celú situáciu už vyšetruje polícia.