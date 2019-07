Vodič osobného auta zahynul po náraze do stromu

Vodič z Hájskeho viedol osobné motorové vozidlo z obce Hájske smerom na Patu.

Pata 1. júla (TASR) - Polícia zasahovala v nedeľu (30. 6.) pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala pri obci Pata v okrese Galanta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.



Vodič z Hájskeho viedol osobné motorové vozidlo z obce Hájske smerom na Patu. "Po prejdení pravotočivou zákrutou prešiel z nezistených príčin do protismeru, vyšiel mimo cestu, kde narazil do stromu," uviedla Kredatusová.



Muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. "V aute s 39-ročným vodičom sa viezol jeho 16-ročný syn, ktorý bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Polícia na mieste uzavrela cestu a usmerňovala premávku," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje. "Apelujeme na vodičov, aby sa na jazdu riadne sústredili a svoju pozornosť venovali šoférovaniu," zdôraznila Kredatusová.