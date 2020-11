Vodič pád kamióna vo Svidníku neprežil

Svidník 15. novembra (TASR) – Pád kamióna z mosta na obchvate mesta Svidník, ku ktorému došlo v sobotu 14. novembra večer, jeho vodič neprežil. Pre TASR to potvrdilo prešovské krajské operačné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.



Podľa slov operačného dôstojníka museli hasiči zakliesneného vodiča, štátneho príslušníka Ukrajiny, z kabíny vozidla vystrihávať. "Bol to exitus," konštatoval.



Ako doplnil, hasiči sa na miesto nehody opakovane vracali a až do nedeľného rána pomáhali s odpratávaním nákladu z vozidla, ako i vozidla samotného.