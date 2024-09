VÁŽNA NEHODA: Vodič pri Kľačne narazil do stromu, bojuje o život

Kľačno 25. septembra (TASR) - Vážne zranenia utrpel v utorok (24. 9.) popoludní 36-ročný vodič Toyoty Corolla po náraze do stromu v katastri Kľačna v okrese Prievidza. Príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Vodič osobného motorového vozidla z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a následne zišiel mimo cesty vľavo, kde prednou časťou vozidla narazil do stromu," opísala Kuzmová.



Muž bol vo vozidle podľa nej sám, v kritickom stave ho záchranári vrtuľníkom previezli do nemocnice v Martine. "Na vozidle vznikla totálna škoda vo výške 20.000 eur," dodala.