Vodič po nehode vystúpil z auta, zrazilo ho ďalšie, ktoré dostalo šmyk

Uzovská Panica 15. januára (TASR) – Ťažké zranenia jedného človeka si vyžiadala dvojnásobná dopravná nehoda, ku ktorej došlo v piatok (14. 1.) ráno pri obci Uzovská Panica v okrese Rimavská Sobota. Vodiča, ktorý po náraze vystúpil z auta, zachytilo ďalšie vozidlo, ktoré na zamrznutej ceste taktiež dostalo šmyk. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Vodič vozidla dostal na zamrznutej ceste šmyk a narazil do betónového priepustu. Ďalšie vozidlo, potom ako dostalo šmyk, narazilo do havarovaného auta a zachytilo aj vodiča, ktorý po nehode vystúpil z auta," vysvetlila polícia.







Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania. Zranený vodič bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde mu bola odobratá krv s cieľom kontroly požitia alkoholu. "U druhého vodiča alkohol zistený nebol," dodala polícia.