NAFÚKAL TAKMER TRI PROMILE: Vodič pod vplyvom alkoholu nabúral

Slovenská Ves 24. februára (TASR) - Vodič z obce Výborná v okrese Kežmarok nabúral, no aj napriek tomu pokračoval ďalej v jazde. Informoval o tom krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik s tým, že nehoda sa stala v obci Slovenská Ves taktiež v Kežmarskom okrese. Vodič v súčasnosti čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, nafúkal takmer tri promile.



"Ide o 44-ročného muža. Obvinený viedol vo štvrtok (23. 2.) podvečer po ceste v obci Slovenská Ves osobné auto, s ktorým prešiel do protismeru a narazil do vozidla, ktoré z dôvodu prekážky stálo a dávalo prednosť protiidúcemu autu. Vodič pokračoval v jazde ďalej, pričom policajti ho zastavili v susednej obci Výborná," uviedol hovorca.



Pri následnej kontrole sa podrobil aj dychovej skúške na alkohol, kde mu bola nameraná hodnota viac ako 2,6 promile. Opakovaný test ukázal hodnotu dokonca 2,8 promile. Na vozidlách vznikla predbežná škoda vo výške približne 2000 eur. "Policajti vodiča zadržali a predviedli na policajné oddelenie," uzavrel Džobanik.