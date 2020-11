Opitý muž narážal v Bernolákove do pracovníka SBS

Bratislava 30. novembra (TASR) - Vodič pod vplyvom alkoholu v sobotu (28. 11.) popoludní nereagoval na upozornenie obecnej polície, aby preparkoval zle zaparkované vozidlo. Namiesto toho začal na parkovisku pred obchodným domom v Bernolákove s vozidlom narážať do pracovníka SBS. Informovali o tom bratislavskí krajskí policajti.



"Hliadka obecnej polície so svojím vozidlom zablokovala vozidlo Fabia, pričom okoloidúci muž, ktorý bol svedkom tohto incidentu, pristúpil k vozidlu Fabia a vytiahol kľúče zo zapaľovania," doplnili policajti. Vodič šoféroval napriek zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Pri dychovej skúške mu namerali 1,33 promile alkoholu.



Vyšetrovateľ obvinil 55-ročného Petra "z trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vyšetrovateľ podal zároveň podnet na návrh na väzobné stíhanie. "Obvinený na rozhodnutie sudcu o jeho vzatí do väzby v súčasnosti čaká v cele policajného zaistenia," spresnili.



Policajti doplnili, že prípade preukázania viny hrozí mužovi za takéto konanie trest odňatia slobody na dva až päť rokov.