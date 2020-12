Mladý vodič pod vplyvom spadol z výšky 10 metrov na železničnú trať

Nižné Ružbachy 7. decembra (TASR) – Vodič pod vplyvom alkoholu spadol s autom na železničnú trať z výšky desať metrov. Po nehode utrpel zranenia, no je mimo ohrozenia života. Informovali o tom policajti na sociálnej sieti s tým, že nehoda sa stala v sobotu (5. 12.) ráno v smere od obce Nižné Ružbachy na Ružbašskú Miľavu v okrese Stará Ľubovňa.



Podľa slov polície 25-ročný vodič pri prejazde pravotočivej zákruty prešiel do protismeru, vyšiel s autom na zvodidlá, kde došlo k obráteniu auta na strechu a jeho pádu z desaťmetrovej výšky na železničnú trať. Vodič bol vo vozidle sám.



Ako ďalej opísali policajti, po nehode si muž privolal rýchlu zdravotnú pomoc. Podrobil sa tiež dychovej skúške na alkohol, pri ktorej nafúkal 1,52 promile. Muža následne previezli do nemocnice v Starej Ľubovni. Polícia ozrejmila, že na vozidle vznikla škoda vo výške 8000 eur, na poškodených zvodidlách 2000 eur. Vodič už čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.