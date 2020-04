ALKOHOL ZA VOLANTOM: Vodič spôsobil pri Poprade vážnu nehodu

Poprad 1. apríla (TASR) – Vodič pod vplyvom alkoholu spôsobil pri Poprade vážnu nehodu, pri ktorej utrpel jeden človek ťažké zranenia. Informuje o tom polícia na svojej sociálnej sieti s tým, že muž bol už v minulosti za alkohol odsúdený.



„Vodič BMW viedol vozidlo od Popradu na Hozelec, kde pri prejazde ľavotočivou zákrutou prešiel do protismeru a narazil do protiidúceho vozidla Škoda Felícia. Vodič tohto vozidla utrpel pri nehode ťažké zranenia," uvádza polícia.



Dodáva, že u vodiča BMW bola zistená pozitívna dychová skúška, nafúkal 1,54 promile. Pred dvomi rokmi bol tento muž odsúdený za prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, trest bol vykonaný. Podľa polície sa muž nepoučil a opäť sadol za volant opitý.



„Mužovi bolo vznesené obvinenie za prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Po nehode bol vzatý do väzby,“ oznámili policajti.