SADOL ZA VOLANT, KEĎ NEMAL: Opitý vodič spôsobil v Klobušiciach nehodu

Ilava 11. augusta (TASR) - Obvinenie z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky neminie 27-ročného vodiča, ktorý pod vplyvom alkoholu spôsobil v Klobušiciach, časti Ilavy dopravnú nehodu. Pri zrážke dvoch áut sa zranil on i ďalší vodič. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Podľa doterajších zistení 27-ročný vodič vozidla Kia prešiel s vozidlom do protismeru, kde v tom čase jazdil 26-ročný vodič na vozidle Škoda Octavia. Po zrážke došlo k ľahkým zraneniam oboch vodičov a škoda bola predbežne vyčíslená približne na 5000 eur," uviedla polícia.



Privolaní policajti podrobili oboch vodičov dychovej skúške. "U vodiča Octavie bola negatívna, avšak to sa nedalo povedať o vodičovi Kie. Na alkoteste zasvietila hodnota 1,58 mg/l alkoholu, čo predstavuje 3,29 promile alkoholu. O jeho treste rozhodne súd," dodala polícia.