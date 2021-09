Vodič pod vplyvom alkoholu spôsobil v bratislavských Vajnoroch nehodu

Bratislava 29. septembra (TASR) - Vodič pod vplyvom alkoholu spôsobil v utorok (28. 9.) popoludní dopravnú nehodu na Roľníckej ulici v bratislavských Vajnoroch. Nikto sa nezranil. Vladimíra z Bratislavy obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Policajti spresnili, že 54-ročný vodič vozidla Peugeot Boxer po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov viedol vozidlo v smere do centra, pričom pravdepodobne z dôvodu nedodržania bezpečnej vzdialenosti narazil do vozidla, ktoré šlo pred ním. Dychová skúška skončila s výsledkom 0,93 miligramu na liter, čo predstavuje 1,94 promile.



"K zraneniu osôb v súvislosti s nehodou nedošlo, celková škoda bola vyčíslená na 1500 eur," podotkli s tým, že za prvých osem mesiacov roka 2021 bol zistený alkohol u 112 vinníkov dopravných nehôd v Bratislavskom kraji. Predstavuje to 11,1 percenta z celkového počtu dopravných nehôd v tomto samosprávnom kraji.