Vodič poškodil niekoľko áut v Žiline, nafúkal viac ako dve promile

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Muž šoféroval osobné motorové vozidlo Volkswagen po Baničovej ulici smerom na Petzvalovu ulicu.

Autor TASR
Žilina 30. decembra (TASR) - Viac ako dve promile alkoholu nafúkal pri dychovej skúške 43-ročný vodič, ktorý v pondelok (29. 12.) v nočných hodinách spôsobil dopravnú nehodu v Žiline a poškodil viacero zaparkovaných osobných áut. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Muž šoféroval osobné motorové vozidlo Volkswagen po Baničovej ulici smerom na Petzvalovu ulicu. „Z doposiaľ nezistených príčin došlo počas jazdy týmto úsekom k poškodeniu viacerých zaparkovaných osobných vozidiel. Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom, a to 2,23 promile alkoholu,“ priblížila polícia.

Doplnila, že nehoda sa zaobišla bez zranení. „Vodičovi obmedzili osobnú slobodu. Poverený príslušník vzniesol mužovi obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.

