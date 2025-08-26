< sekcia Regióny
VIDEO: Vodič poškodil zaparkované autá, nafúkal vyše 2,65 promile
Policajnú hliadku svedkovia navigovali k jednému z rodinných domov, kde našli značne poškodené predmetné vozidlo. Jeho vodič sa snažil z vozidla vystúpiť, no neúspešne.
Autor TASR
Bratislava/Rovinka 26. augusta (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom vodiča, ktorý v pondelok (25. 8.) podvečer v Rovinke (okres Senec) poškodil počas jazdy viaceré zaparkované autá. Dychová skúška u neho odhalila viac ako 2,65 promile. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Policajnú hliadku svedkovia navigovali k jednému z rodinných domov, kde našli značne poškodené predmetné vozidlo. „Jeho vodič sa snažil z vozidla vystúpiť, no neúspešne,“ podotkol Szeiff s tým, že muž mal nekoordinované pohyby a nebol schopný komunikovať. Vo vozidle zároveň polícia objavila prázdnu fľašu od tvrdého alkoholu.
Vodiča následne polícia eskortovala na policajné oddelenie, kde vykonali ďalšie potrebné procesné úkony.
