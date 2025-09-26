< sekcia Regióny
Vodič, pozor: Tento úsek diaľnice D3 bude uzavretý
Úsek diaľnice bude uzavretý od piatka od 20.00 h do nedele (28. 9.).
Autor TASR
Čadca 26. septembra (TASR) - Úsek diaľnice D3 od tunela Horelica po križovatku Podzávoz, bude posledný septembrový víkend úplne uzavretý. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vykoná plánovanú jesennú údržbu v tuneli Horelica. Práce nepretržite potrvajú dva dni. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Úsek diaľnice bude uzavretý od piatka od 20.00 h do nedele (28. 9.). „Servis tunela zahŕňa čistenie tunelového ostenia, vozovky, chodníkov, služobného chodníka, odvodňovacieho systému a ďalších súčastí. V rámci plánovaných prác sa zároveň vykonajú odborné prehliadky a skúšky technologického vybavenia, systémov FM rádiovej komunikácie a stavebných objektov v súlade s technickými predpismi,“ uviedli z NDS.
Počas vykonávaných prác bude trasa presmerovaná v smere z Čadce do Žiliny pred tunelom z cesty I/11A na cestu I/11B s pokračovaním po I/11 až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou. Z diaľnice D3 bude zjazd možný v križovatke Podzávoz v smere Čadca na cestu III/2016 s následným napojením sa na cestu I/11. V smere zo Žiliny do Čadce bude doprava odklonená z I/11A do obce Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B na cestu I/11A. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená.
