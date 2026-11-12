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Vodič prekročil v Šali povolenú rýchlosť, doklady predložiť nedokázal
Hliadka dopravnej polície zo Šale merala rýchlosť na Diakovskej ulici v meste.
Autor TASR
Šaľa 12. novembra (TASR) - Policajti v Šali odhalili vodiča, ktorý prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť v meste. Počas jeho kontroly zistili, že 34-ročný muž má zadržaný vodičský preukaz a uložený zákaz viesť motorové vozidlá všetkých druhov do mája budúceho roka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Hliadka dopravnej polície zo Šale merala rýchlosť na Diakovskej ulici v meste. Vodič vozidla Ford Mondeo jazdil rýchlosťou 71 kilometrov za hodinu (km/h), čím prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 21 km/h. Vodič po zastavení nedokázal predložiť doklady potrebné na prevádzku a vedenie motorového vozidla. Policajti ho podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre marenie výkonu úradného rozhodnutia.
Hliadka dopravnej polície zo Šale merala rýchlosť na Diakovskej ulici v meste. Vodič vozidla Ford Mondeo jazdil rýchlosťou 71 kilometrov za hodinu (km/h), čím prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 21 km/h. Vodič po zastavení nedokázal predložiť doklady potrebné na prevádzku a vedenie motorového vozidla. Policajti ho podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre marenie výkonu úradného rozhodnutia.