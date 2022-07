Vodič preťažil svoje vozidlo, na ktoré nemal ani vodičské oprávnenie

Bratislava 15. júla (TASR) - Bratislavskí policajti skontrolovali v pondelok (11. 7.) vodiča, ktorí preťažil svoje vozidlo, navyše naň nemal ani vodičské oprávnenie. Viedol jazdnú súpravu s celkovou najväčšou povolenou hmotnosťou 5500 kilogramov, preťažená bola o 900 kilogramov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.



"Za tento priestupok bola vodičovi ďalšia jazda zakázaná a ďalej bude riešený v správnom konaní, kde mu hrozí pokuta od 300 do 1300 eur so zákazom činnosti od jedného do piatich rokov," priblížila Šimková.