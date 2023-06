NEHODA NA CESTE: Vodič zišiel z cesty a narazil do odstaveného kamióna

Drienovec 2. júna (TASR) – Ťažké zranenia utrpel 82-ročný vodič vozidla značky Toyota Auris, ktorý vo štvrtok (1. 6.) popoludní pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie zišiel z cesty a narazil do odstaveného kamióna. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



K nehode došlo okolo 12.50 h. Vodič viedol auto po rovnom úseku cesty v smere jazdy od obce Turňa nad Bodvou na Drienovec. Podľa polície "pravdepodobne z dôvodu únavy zišiel s vozidlom v smere svojej jazdy vľavo mimo komunikáciu, kde po niekoľkých metroch narazil svojou ľavou prednou častou vozidla do tam odstaveného návesu a následne aj do pravej zadnej časti nákladného motorového vozidla".



Ťažké zranenia utrpel podľa predbežnej lekárskej správy. Dychová skúška požitie alkoholických nápojov pred jazdou u vodiča nezistila.