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Vodič pri Jatove porušil predpisy a pokúsil sa ujsť hliadke

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj

Policajti vozidlo zastavili, vodič však opäť vyštartoval a pokúsil sa ujsť.

Autor TASR
Jatov 6. augusta (TASR) - Vodič osobného vozidla nerešpektoval zákaz činnosti, prekročil povolenú rýchlosť a následne sa pokúsil ujsť policajnej hliadke. Tá si všimla vozidlo jazdiace rýchlosťou 143 kilometrov za hodinu na ceste I/75 medzi obcami Jatov a Tvrdošovce v okrese Nové Zámky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti vozidlo zastavili, vodič však opäť vyštartoval a pokúsil sa ujsť. Policajti vozidlo zakrátko vypátrali. Počas kontroly zistili, že 43-ročný vodič má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Vo vozidle sa nachádzal bicykel, pri ktorom vzniklo dôvodné podozrenie, že pochádza z trestnej činnosti.

Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode. Poverený príslušník Policajného zboru ho obvinil pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia.

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