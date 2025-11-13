< sekcia Regióny
NAHÁŇAČKA AKO Z FILMU: Vodič unikal hliadke, nakoniec uviazol na trati
Muža polícia obmedzila na osobnej slobode a po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov umiestnila do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Partizánske 13. novembra (TASR) - Policajti v pondelok (10. 11.) prenasledovali po Partizánskom a okolitých obciach 40-ročného vodiča, ktorým im unikal v osobnom aute. Nakoniec s vozidlom uviazol na železničnej trati. Muža polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, zistila tiež, že je po ňom vyhlásené pátranie a má zadržaný vodičský preukaz. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti.
Vodiča BMW policajti zastavili na ceste I/64 v Partizánskom, po ich pristúpení k vozidlu však náhle zrýchlil a z miesta začal unikať. Policajti ho začali okamžite prenasledovať. „Opakované výzvy na zastavenie však nerešpektoval. Vodič počas úteku bezohľadne prechádzal obcami Bošany, Chynorany a Žabokreky nad Nitrou, pričom ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Svoju jazdu ukončil až mimo spevnenej cesty, kde nezvládol vedenie vozidla a vošiel do koľajiska železničnej trate medzi Chynoranmi a Ostraticami, kde s autom uviazol,“ opísala polícia.
Po zastavení sa muž podľa nej pokúsil utiecť po železničnej trati, no policajti ho dobehli a za použitia donucovacích prostriedkov mu zabránili v ďalšom úteku. „Následne zistili jeho totožnosť, poučili ho a vyzvali na vykonanie dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, ktorú aj napriek opakovanému poučeniu odmietol. Rovnako odmietol lekárske vyšetrenie na zistenie prítomnosti alkoholu a aj vyšetrenie na omamné a psychotropné látky, hoci javil zjavné známky ich požitia,“ priblížili policajti.
Muža polícia obmedzila na osobnej slobode a po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov umiestnila do cely policajného zaistenia. „V rámci preverovania zistila, že po 40-ročnom mužovi bolo vyhlásené aj pátranie, má zadržaný vodičský preukaz a odobraté vodičské oprávnenie,“ doplnila polícia s tým, že na muža spracoval poverený príslušník podnet na jeho väzobné stíhanie.
Vodiča BMW policajti zastavili na ceste I/64 v Partizánskom, po ich pristúpení k vozidlu však náhle zrýchlil a z miesta začal unikať. Policajti ho začali okamžite prenasledovať. „Opakované výzvy na zastavenie však nerešpektoval. Vodič počas úteku bezohľadne prechádzal obcami Bošany, Chynorany a Žabokreky nad Nitrou, pričom ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Svoju jazdu ukončil až mimo spevnenej cesty, kde nezvládol vedenie vozidla a vošiel do koľajiska železničnej trate medzi Chynoranmi a Ostraticami, kde s autom uviazol,“ opísala polícia.
Po zastavení sa muž podľa nej pokúsil utiecť po železničnej trati, no policajti ho dobehli a za použitia donucovacích prostriedkov mu zabránili v ďalšom úteku. „Následne zistili jeho totožnosť, poučili ho a vyzvali na vykonanie dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, ktorú aj napriek opakovanému poučeniu odmietol. Rovnako odmietol lekárske vyšetrenie na zistenie prítomnosti alkoholu a aj vyšetrenie na omamné a psychotropné látky, hoci javil zjavné známky ich požitia,“ priblížili policajti.
Muža polícia obmedzila na osobnej slobode a po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov umiestnila do cely policajného zaistenia. „V rámci preverovania zistila, že po 40-ročnom mužovi bolo vyhlásené aj pátranie, má zadržaný vodičský preukaz a odobraté vodičské oprávnenie,“ doplnila polícia s tým, že na muža spracoval poverený príslušník podnet na jeho väzobné stíhanie.