Vodič pri Revúcej narazil do havarovaného vozidla, z miesta činu ušiel

Revúca 28. augusta (TASR) – Na ceste medzi Mokrou Lúkou a Revúcou došlo vo štvrtok (24. 8.) večer k dvom dopravným nehodám. Po zrážke dvoch vozidiel o niečo neskôr do jedného z havarovaných áut narazil vodič, ktorý pred príchodom polície z miesta činu ušiel. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Pri prvej dopravnej nehode na ceste medzi Mokrou Lúkou a Revúcou nedal vodič vozidla Volkswagen Tiguan prednosť vozidlu značky Fiat, v dôsledku čoho došlo k ich zrážke. "Pri tejto nehode sa ľahko zranili obaja vodiči a škoda na vozidlách bola vyčíslená na viac ako 15.000 eur," priblížila polícia s tým, že dychová skúška u vodiča Volkswagenu preukázala prítomnosť alkoholu.



Ešte pred príchodom policajnej hliadky však na mieste udalosti došlo k ďalšej nehode. Podľa jej účastníkov sa v smere od Mokrej Lúky približovalo vozidlo značky Chevrolet, ktorého vodič zrejme nesledoval situáciu v cestnej premávke a vrazil do už havarovaného Fiatu stojaceho na ceste. Následkom nárazu obe autá odhodilo mimo cestu.



"Vodičovi Fiatu sa len tesne pred druhým nárazom podarilo opustiť havarované vozidlo, pretože mal poškodené bočné dvere a nedokázal ich hneď otvoriť. Podarilo sa mu to v poslednej chvíli, čím si veľmi pravdepodobne zachránil život," skonštatovala polícia. Vodič, ktorý do havarovaného auta narazil, z miesta nehody ušiel, polícia naďalej zisťuje jeho totožnosť.