Vodič s 2,2 promile v Záhore zranil 15-ročného chodca a z miesta ušiel

Záhor 3. mája (TASR) - Opitý vodič s autom zn. Mercedes podľa polície v piatok (2. 5.) večer v obci Záhor v okrese Sobrance narazil v zákrute do 15-ročného chlapca, ktorý stál pri krajnici a ktorý utrpel ťažké zranenia. Vodič po nehode nezastavil a s vozidlom pokračoval v jazde, neskôr sa na miesto vrátil. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Vyšetrovateľ obvinil 47-ročného vodiča zo Sobranského okresu z viacerých trestných činov - ublíženia na zdraví, neposkytnutia pomoci, ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. „Vodič mal zákaz šoférovať až do mája 2026, no aj napriek tomu si sadol za volant auta zn. Mercedes po požití alkoholu. Dychová skúška preukázala 2,21 promile,“ uviedla polícia.



Muž skončil v cele policajného zaistenia, vozidlo zaistili na účely znaleckého skúmania. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. Hrozí mu až päť rokov za mrežami.