Vodič s prevráteným návesom prešiel 200 metrov, nafúkal 3,6 promile

Kremnica 23. júna (TASR) - Vodič, ktorý vo štvrtok (22. 6.) pri nehode medzi Kremnickými Baňami a Kremnicou prevrátil kamión, nafúkal 3,6 promile alkoholu. Po náraze do svahu pokračoval s prevráteným návesom v jazde vyše 200 metrov, cestu I/65 museli na viac ako sedem hodín uzavrieť. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Podľa polície 44-ročný vodič zo Sniny narazil ťahačom do svahu, pričom pripojený náves vrazil do dopravného značenia a betónového oporného múru. "Následkom nárazu sa náves poškodil, prevrátil sa na bok a začal z neho na cestu vytekať prepravovaný formaldehyd. Vodič pokračoval aj s poškodeným ťahačom ďalej v jazde a zastavil na pravom okraji cesty približne po 230 metroch," priblížila polícia.



Vodič kamióna pri dychovej skúške nafúkal 3,6 promile alkoholu, polícia ho obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Cesta I/65 medzi Kremnickými Baňami a Kremnicou musela byť v súvislosti s nehodou uzavretá pre všetku dopravu na viac ako sedem hodín.