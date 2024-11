OPITÝ ŠOFÉR: Muž narazil do oplotenia, no v jazde pokračoval

Partizánske 12. novembra (TASR) - Polícia obvinila 60-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič Peugeotu Boxer narazil v Partizánskom so svojím autom do oplotenia rodinného domu, v dychu mu namerali takmer tri promile alkoholu. Trenčianska krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.



"Vodič po tom, ako požil alkoholické nápoje, sadol za volant vozidla a spôsobil dopravnú nehodu tým, že s autom prešiel do protismernej časti cesty, kde narazil ľavou prednou časťou do oplotenia rodinného domu," opísali policajti. Muž podľa nich v jazde pokračoval do chvíle, kým ho nezastavila hliadka mestskej polície.



Muža štátni policajti podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom merania 2,92 promile alkoholu v dychu. Opakovaná skúška skončila s výsledkom 2,77 promile alkoholu. "Vodiča policajti v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia," dodala polícia.