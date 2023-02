Vodič s vyše 1,8 promile narazil v Trebeľovciach do zaparkovaného auta

Trebeľovce 8. februára (TASR) – Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v utorok (7. 2.) v obci Trebeľovce v okrese Lučenec. Opitý 67-ročný vodič v miestnej časti Láza narazil do zaparkovaného auta. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Vodič viedol vozidlo po miestnej ceste, pričom prešiel do protismeru, kde narazil do osobného auta, ktoré bolo zaparkované na trávnatej ploche," priblížila polícia. Vodič bol po nehode podrobený dychovej skúške, nameraná hodnota u neho predstavovala 1,83 promile alkoholu.



Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.