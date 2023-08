KAMIÓN SKONČIL V PRIEKOPE: Vodič z miesta nehody odišiel

Bidovce 11. augusta (TASR) - K prevráteniu kamióna do priekopy došlo vo štvrtok (10. 8.) krátko pred 12.00 h na diaľnici D1 v smere od obce Bidovce na mesto Košice. Vodič, 41-ročný občan Lotyšska, z vozidla značky Volvo vyšiel bez pomoci iných osôb a z miesta dopravnej nehody odišiel. Keď sa zhruba po hodine sám vrátil, policajti mu v dychu namerali 3,02 promile alkoholu, informovala o tom polícia.



"Vodič sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, pravou časťou jazdnej súpravy prešiel cez krajnicu až do priekopy, kde sa vozidlo prevrátilo na pravú stranu a ostalo stáť prevrátené na boku," uviedla o nehode košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Keďže šofér z miesta odišiel, kým sa neobjavil, pátrali po ňom príslušníci Policajného zboru aj v spolupráci so psovodom so služobným psom i kolegami z finančnej správy.



"Po vykonaní potrebných procesných úkonov vodič putoval do cely policajného zaistenia a bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V súčasnej dobe policajti vykonávajú úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia," doplnila hovorkyňa.