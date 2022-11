ŤAŽKO ZRANENÝ A ŠKODA ZA 7000 EUR: To je výsledok nehody v Bratislave

Bratislava 23. novembra (TASR) - Vodič osobného automobilu sa ťažko zranil pri dopravnej nehode na Račianskej ulici v Bratislave, ku ktorej prišlo v utorok (22. 11.) večer. Jedno motorové vozidlo bolo úplne zničené, na druhom bola predbežne vyčíslená škoda na 7000 eur. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Nehoda sa stala približne o 21.30 h na úrovni zastávky mestskej hromadnej dopravy Námestie Biely kríž v smere do centra mesta. Vodič idúci po ľavom jazdnom pruhu v smere do centra mesta podľa hovorkyne "neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky".



Pri náraze do iného osobného automobilu utrpel 43-ročný vodič ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do jednej z bratislavských nemocníc. Nariadený bol aj odber krvi na zistenie alkoholu.