Vodič skončil s putami na rukách, snažil sa ujsť hliadke

Bratislava 7. septembra (TASR) - S putami na rukách skončil vodič vozidla s maďarským evidenčným číslom, ktorého chcela v stredu predpoludním skontrolovať policajná hliadka na Nábreží arm. generála L. Svobodu v Bratislave. Vodič totiž na výzvy nereagoval a policajtom sa snažil ujsť do centra mesta. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Vozidlo vo vysokej rýchlosti ohrozovalo pri úniku ostatných účastníkov cestnej premávky, pričom narazilo do dvoch osobných motorových vozidiel na Klobučníckej ulici," priblížil Szeiff. Vodič sa dal následne na útek, polícii sa ho však podarilo chytiť.



Polícia sa prípadom zaoberá, bližšie informácie poskytne, keď to bude možné.