Vodič skončil s vozidlom na streche, pri kontrole nafúkal

Vranov nad Topľou 2. marca (TASR) – Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia 34-ročného muža z mesta Vranov nad Topľou, ktorý v nedeľu (28. 2.) ako vodič havaroval a skončil s vozidlom na streche. Pri následnej dychovej skúške uňho zistili požitie alkoholu. O prípade informovala hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová.



K dopravnej nehode došlo na ceste medzi Vranovom a obcou Nižný Hrabovec. "Vranovčan ako vodič po prejdení križovatky s cestou III. triedy neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, ako aj svojim schopnostiam, zišiel mimo cestu do priekopy, narazil do stromu a s vozidlom sa prevrátil na strechu," uviedla s tým, že výsledok dychovej skúšky uňho dosiahol hodnotu 1,8 promile.



Zranenia, ktoré vodič pri nehode utrpel, si majú vyžiadať liečenie po dobu desiatich dní. Škodu na vozidle vyčíslili na 500 eur. "Vodič bol obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uzavrela Ligdayová.