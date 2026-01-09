< sekcia Regióny
Vodič šoféroval auto pod vplyvom piatich omamných látok
Muž má udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá.
Autor TASR
Zlaté Moravce 9. januára (TASR) - Policajti zo Zlatých Moraviec odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom piatich omamných látok. Zároveň zistili, že 37-ročný muž má udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vozidlo spozorovali policajti počas nočnej služby. Ich pozornosť upútal vodič, ktorý na ceste I/65 v smere zo Zlatých Moraviec jazdil po ceste zo strany na stranu. Policajti vozidlo zastavili a vodiča podrobili dychovej skúške. Tá mala negatívny výsledok.
Vodič sa vzápätí podrobil orientačnému testu na drogy. Ten už mal pozitívny výsledok, čo potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie. To odhalilo prítomnosť až piatich omamných látok - amfetamínu, metamfetamínu, marihuany, kokaínu a MDMA.
Policajti lustráciou zistili, že vodič má uložené opatrenie spočívajúce v zákaze činnosti viesť motorové vozidlá. Vodiča vyzvali, aby vydal veci pochádzajúce z trestnej činnosti. Ten vybral z vozidla zatavenú striekačku s obsahom neznámej kryštalickej látky.
Policajti muža obmedzili na osobnej slobode. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť a trestné stíhanie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia.
Vozidlo spozorovali policajti počas nočnej služby. Ich pozornosť upútal vodič, ktorý na ceste I/65 v smere zo Zlatých Moraviec jazdil po ceste zo strany na stranu. Policajti vozidlo zastavili a vodiča podrobili dychovej skúške. Tá mala negatívny výsledok.
Vodič sa vzápätí podrobil orientačnému testu na drogy. Ten už mal pozitívny výsledok, čo potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie. To odhalilo prítomnosť až piatich omamných látok - amfetamínu, metamfetamínu, marihuany, kokaínu a MDMA.
Policajti lustráciou zistili, že vodič má uložené opatrenie spočívajúce v zákaze činnosti viesť motorové vozidlá. Vodiča vyzvali, aby vydal veci pochádzajúce z trestnej činnosti. Ten vybral z vozidla zatavenú striekačku s obsahom neznámej kryštalickej látky.
Policajti muža obmedzili na osobnej slobode. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť a trestné stíhanie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia.