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Vodič šoféroval po diaľnici D1 s tromi promile alkoholu
Hrozí mu ročný pobyt vo väzení.
Autor TASR
Trnava 29. júna (TASR) - Policajti zastavili v sobotu (27. 6.) v noci na diaľnici D1 pri zjazde na obec Voderady vodiča osobného automobilu, dychová skúška ukázala hodnotu 3,04 promile. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Policajti muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na trnavské diaľničné oddelenie. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu ročný pobyt vo väzení.
Policajti muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na trnavské diaľničné oddelenie. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu ročný pobyt vo väzení.