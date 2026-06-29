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Vodič šoféroval po diaľnici D1 s tromi promile alkoholu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hrozí mu ročný pobyt vo väzení.

Autor TASR
Trnava 29. júna (TASR) - Policajti zastavili v sobotu (27. 6.) v noci na diaľnici D1 pri zjazde na obec Voderady vodiča osobného automobilu, dychová skúška ukázala hodnotu 3,04 promile. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Policajti muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na trnavské diaľničné oddelenie. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu ročný pobyt vo väzení.

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