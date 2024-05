Ďalšia jazda pod vplyvom: Opitý muž sa v protismere zrazil s vodičkou

Oslany 27. mája (TASR) - Polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 35-ročného muža. Vodič Audi A4 spôsobil v sobotu (25. 5.) večer medzi železničnou stanicou vo Veľkých Uherciach (okres Partizánske) a Oslanmi (okres Prievidza) dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranila vodička druhého auta. V dychu mu namerali alkohol. Informovala o tom v pondelok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Vodič Audi z doposiaľ nezistených príčin prešiel so svojím vozidlom do protismeru, kde ľavou prednou časťou vozidla narazil do ľavej prednej časti vozidla značky Mercedes Benz, ktoré išlo v opačnom smere," opísali policajti. Pri dopravnej nehode podľa nich došlo k ľahkému zraneniu 27-ročnej vodičky z vozidla Mercedes Benz.



Muž sa krátko po nehode dobrovoľne podrobil dychovej skúške, ktorá sa skončila s pozitívnym výsledkom merania 2,54 promile alkoholu. "Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Partizánske ho v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. O tom, aký trest dostane, rozhodne súd," dodala polícia.