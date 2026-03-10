Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Regióny

Vodič štvorkolky po zrážke s dodávkou v Trebišove utrpel zranenia

.
Snímky z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Dychová skúška u oboch vodičov bola podľa polície negatívna.

Autor TASR
Trebišov 10. marca (TASR) - K dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazili štvorkolka a dodávkové auto, došlo v pondelok (9. 3.) krátko pred 16.00 h v Milhostove, mestskej časti Trebišova. Pri nehode utrpel 27-ročný vodič štvorkolky viaceré zranenia s predpokladaným trvaním liečenia do 42 dní. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa doterajších zistení vodič viedol štvorkolku značky Yamaha po ceste I/79 smerom na Trebišov. „Rýchlosť jazdy neprispôsobil svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky ani vlastnostiam vozidla. Následkom toho dostal so štvorkolkou šmyk a pravou stranou narazil do ľavej bočnice dodávky značky Fiat Ducato,“ uviedla polícia. Po náraze zišiel mimo vozovky do priekopy.

Dychová skúška u oboch vodičov bola podľa polície negatívna. Na štvorkolke vznikla škoda približne 500 eur, na dodávke škoda nevznikla.

.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch