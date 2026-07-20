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TRAGÉDIA PRI KOŠICIACH: Po zrážke zomrel 44-ročný muž
Na mieste nehody 44-ročný vodič štvorkolky komunikoval a podľa Illésovej jeho zranenia navonok nevyzerali vážne.
Autor TASR
Nižná Myšľa 20. júla (TASR) - Po sobotňajšej (18. 7.) zrážke štvorkolky a osobného auta v Nižnej Myšli v okrese Košice-okolie zomrel 44-ročný vodič štvorkolky. To, či boli príčinou smrti zranenia po dopravnej nehode, určí nariadená pitva. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Podľa doterajších zistení viedol vodič štvorkolku bez vodičského oprávnenia po miestnej komunikácii, pričom pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa vedeniu vozidla prešiel do protismeru. Tam sa zrazil s protiidúcim motorovým vozidlom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že po náraze bol odrazený do ďalšieho zaparkovaného vozidla.
Na mieste nehody 44-ročný vodič štvorkolky komunikoval a podľa Illésovej jeho zranenia navonok nevyzerali vážne. Privolaní záchranári ho odviezli do nemocnice. Odtiaľ však prišla informácia, že vodič zomrel.
Dychovú skúšku nebolo podľa polície možné vykonať pre zdravotný stav vodiča. Preto nariadila odber biologického materiálu, aby sa zistila prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok. U ostatných účastníkov alkohol nebol zistený.
Policajti na mieste nehody vykonali potrebné procesné úkony. Presnú príčinu, okolnosti a mieru zavinenia budú ďalej vyšetrovať.
„Podľa doterajších zistení viedol vodič štvorkolku bez vodičského oprávnenia po miestnej komunikácii, pričom pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa vedeniu vozidla prešiel do protismeru. Tam sa zrazil s protiidúcim motorovým vozidlom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že po náraze bol odrazený do ďalšieho zaparkovaného vozidla.
Na mieste nehody 44-ročný vodič štvorkolky komunikoval a podľa Illésovej jeho zranenia navonok nevyzerali vážne. Privolaní záchranári ho odviezli do nemocnice. Odtiaľ však prišla informácia, že vodič zomrel.
Dychovú skúšku nebolo podľa polície možné vykonať pre zdravotný stav vodiča. Preto nariadila odber biologického materiálu, aby sa zistila prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok. U ostatných účastníkov alkohol nebol zistený.
Policajti na mieste nehody vykonali potrebné procesné úkony. Presnú príčinu, okolnosti a mieru zavinenia budú ďalej vyšetrovať.