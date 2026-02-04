< sekcia Regióny
Vodič v Hažíne nad Cirochou nafúkal vyše 2,6 promile, skončil v cele
„Vodič sa podrobil aj dychovej skúške, výsledok presiahol 2,6 promile,“ dodala hovorkyňa s tým, že skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Hažín nad Cirochou 4. februára (TASR) - Polícia obvinila 30-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V utorok (3. 2.) hodinu po polnoci viedol osobné vozidlo v obci Hažín nad Cirochou v okrese Humenné. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muža zastavila policajná hliadka z dôvodu jazdy zo strany na stranu.
