Vodič v Ilave zrazil dve chodkyne na priechode, obe sa zranili

Ilava 21. marca (TASR) - Zranenia utrpeli vo štvrtok (20. 3.) večer na ceste I/61 v Ilave dve chodkyne, do ktorých narazil so svojím autom 50-ročný vodič. Príčiny a okolnosti nehody polícia objasňuje. Informovala o tom v piatok vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.



"Vodič viedol vozidlo Kia Sportage po ceste I/61 v Ilave v smere na Dubnicu nad Váhom, keď na priechode pre chodcov sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho narazil prednou časťou svojho vozidla do 22-ročnej a 23-ročnej chodkyne, ktoré tam v tom čase prechádzali," opísala Krajčíková.



Pri dopravnej nehode podľa nej došlo k zraneniam chodkýň, ktoré previezla posádka rýchlej zdravotnej pomoci do nemocnice na ošetrenie. "Dychová skúška u vodiča skončila s negatívnym výsledkom merania," dodala.