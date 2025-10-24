Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodič v Košiciach zrazil chodkyňu a ušiel, pátrajú po ňom

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Auto pri nehode o 20.12 h smerovalo do centra mesta.

Autor TASR
Košice 24. októbra (TASR) - Doposiaľ neznámy vodič nezisteného vozidla narazil vo štvrtok (23. 10.) večer do chodkyne, ktorá prechádzala po priechode na Slaneckej ulici v Košiciach. Šofér po nehode z miesta ušiel, pátrajú po ňom. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Auto pri nehode o 20.12 h smerovalo do centra mesta. Na križovatke s ulicou Ladožskou vodič nerešpektoval červený signál „Stoj“, prešiel na červenú a narazil do chodkyne. Tá prechádzala cez priechod na zelený signál smerom od Ladožskej k hypermarketu.

Vodič podľa polície pokračoval ďalej smerom na Čingovskú ulicu, kde mal opäť prejsť na červenú a nabehnúť na obrubník.

Polícia žiada o pomoc občanov, ktorí boli svedkami nehody, zachytili ju na palubnej kamere alebo majú informácie o vozidle či vodičovi.

