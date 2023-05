Vodič v Michalovciach vrazil do stĺpu, v nemocnici zraneniam podľahol

Michalovce 22. mája (TASR) - K dopravnej nehode osobného vozidla, ktoré riadil 71-ročný muž, došlo v sobotu (20. 5.) predpoludním v Michalovciach. Vodič na Humenskej ceste pravdepodobne z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície prešiel s autom značky Nissan Qashqai do protismeru a ďalej na nespevnenú plochu, až narazil do stĺpika brány pred jednou z miestnych predajní. Po prevoze do nemocnice v nedeľu (21. 5.) zraneniam podľahol, informovala polícia.



"Na zistenie presnej príčiny smrti bola obhliadajúcim lekárom nariadená pitva. Policajti začali v súvislosti s touto dopravnou nehodou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Či bol príčinou dopravnej nehody náhly zdravotný problém alebo iná okolnosť, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.