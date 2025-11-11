< sekcia Regióny
TRI PROMILE: Vodič mal navyše aj zákaz činnosti
Poverený príslušník Policajného zboru vedie trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia úradného rozhodnutia.
Autor TASR
Námestovo 11. novembra (TASR) - Tridsaťpäťročný vodič, ktorý jazdil po ceste II/520 v Námestove, nafúkal v sobotu (8. 11.) takmer tri promile alkoholu, zároveň viedol vozidlo počas zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlá do marca 2027. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Pri kontrole vodič vykonal dychovú skúšku s výsledkom 1,43 mg/l, čo je 2,98 promile alkoholu. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar,“ priblížili policajti.
