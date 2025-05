Vodič v Nitre narazil autom do cyklistky, žena zraneniam podľahla

Nitra 30. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode v Nitre prišla o život 77-ročná žena. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktórie Borlokovej ženu na bicykli zrazil na Svätourbanskej ulici v popoludňajších hodinách 62-ročný vodič osobného vozidla Volkswagen Golf.



Podľa predbežne zistených informácií mal muž prejsť do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcou cyklistkou. Žena pri nehode utrpela zranenia, ktorým napriek úsiliu záchranárov podľahla.







Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tohto prípadu sú predmetom vyšetrovania polície, povedala Borloková.



Podľa informácií svedkov mal vodič do cyklistky naraziť úmyselne. Dôvodom mal byť pocit krivdy, údajne mu celé mesto ubližuje. Bývalá detská lekárka, do ktorej narazil, má byť náhodná obeť.