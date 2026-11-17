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Vodič v Nitrianskom Rudne mal v dychu 2,58 promile alkoholu
Automobil Volkswagen Touareg zastavila hliadka v obci Nitrianske Rudno v okrese Prievidza potom, ako kľučkoval po ceste zo strany na stranu.
Autor TASR
Nitrianske Rudno 17. novembra (TASR) - Policajti z Prievidze obvinili 47-ročného vodiča z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. V dychu mu namerali viac ako 2,5 promile alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Automobil Volkswagen Touareg zastavila hliadka v obci Nitrianske Rudno v okrese Prievidza potom, ako kľučkoval po ceste zo strany na stranu. V dychu vodičovi namerali 2,58 promile alkoholu.
Policajti vodičovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Automobil Volkswagen Touareg zastavila hliadka v obci Nitrianske Rudno v okrese Prievidza potom, ako kľučkoval po ceste zo strany na stranu. V dychu vodičovi namerali 2,58 promile alkoholu.
Policajti vodičovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.