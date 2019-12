Vodič v noci narazil do desiatich zaparkovaných áut v Bernolákove

Bratislava 31. decembra (TASR) - Bratislavčan čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po tom, ako v noci jazdil pod vplyvom alkoholu. Počas jazdy narazil do desiatich zaparkovaných áut stojacich na Obilnej ulici v Bernolákove. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na svojom profile na sociálnej sieti.



Polícia upozorňuje, že aj počas osláv Silvestra by nemali občania zabúdať na to, že jazda pod vplyvom alkoholu ohrozuje život nevinných.



"V prípade, ak ste požili alkohol, prípadne si nie ste istí prítomnosťou zostatkového alkoholu, využite radšej taxislužby alebo nech vás autom zavezie zodpovedný vodič, ktorý pred jazdou nepil," dodala polícia.