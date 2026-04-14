Obec si pomýlil s diaľnicou:Vodič Porsche prekročil rýchlosť o 67 km/h
Vodičovi uložili blokovú pokutu v maximálnej výške, ktorú na mieste nezaplatil.
Autor TASR
Banka 14. apríla (TASR) - Polícia v obci Banka v okrese Piešťany namerala 21-ročného vodiča športového vozidla, ktorý prekročil povolenú rýchlosť o 67 kilometrov za hodinu (km/h). V obci išiel rýchlosťou 117 km/h, pričom maximálna povolená rýchlosť je 50 km/h. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Vodičovi uložili blokovú pokutu v maximálnej výške, ktorú na mieste nezaplatil. „Ani Porsche nikomu nedáva právo takto jazdiť,“ pripomínajú policajti a apelujú najmä na mladých a menej skúsených vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy a jazdili zodpovedne.
Polícia zároveň upozorňuje, že v obci nemožno predpokladať takto vysokú rýchlosť iného účastníka cestnej premávky, čo výrazne zvyšuje riziko vážnych dopravných nehôd. Zdôrazňuje, že nezodpovedná jazda môže mať vážne následky, od straty vodičského oprávnenia až po ohrozenie života a zdravia účastníkov cestnej premávky.
