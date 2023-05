NARAZIL DO AUTA A UŠIEL: Vodič mal v dychu mal 3 promile alkoholu

Plešivec 3. mája (TASR) - V obci Plešivec v okrese Rožňava došlo v utorok (2. 5.) k dopravnej nehode, pri ktorej opitý vodič pri odbočovaní narazil do stojaceho auta a z miesta činu ušiel. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, policajti vodiča vypátrali do niekoľkých minút.



"Vodič osobného motorového vozidla sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a počas odbočovania na križovatke ulíc v Plešivci narazil do tam stojaceho vozidla," priblížila Ivanová. Ako dodala, vodič bol po vypátraní podrobený dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte tri promile alkoholu.