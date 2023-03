Okolo škôlky jazdil takmer stovkou: Polícia mu namerala alkohol

Považany 10. marca (TASR) - Pokutu do výšky 800 eur a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá môže dostať 22-ročný vodič vozidla Dacia. Muž na ceste prvej triedy v Považanoch (okres Nové Mesto nad Váhom) prekročil maximálnu povolenú rýchlosť, policajti mu neskôr v dychu namerali alkohol. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Policajti vodiča namerali v blízkosti materskej školy, jazdil rýchlosťou 99 kilometrov za hodinu (km/h), čím maximálnu povolenú rýchlosť prekročil o 49 km/h. "Pri následnej kontrole sa preukázalo, že nedodržanie dopravných predpisov nebolo jediné jeho protiprávne konanie. Vykonaná dychová skúška sa skončila s výsledkom 0,24 mg/l alkoholu, čo predstavuje 0,50 promile," doplnili policajti.



Vodičovi policajti ďalšiu jazdu zakázali a o jeho sankcii rozhodne správny orgán okresného dopravného inšpektorátu. "Za túto jazdu môže dosať pokutu do 800 eur a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá do troch rokov," dodala polícia.