Vodič v Rožňave zrazil chodca stojaceho pri ceste, zraneniam podľahol

Rožňava 29. októbra (TASR) – Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v sobotu v noci na Košickej ulici v Rožňave, prišiel o život 57-ročný chodec. Pred jedným z rodinných domov ho stojaceho pri ceste zrazil 45-ročný vodič osobného auta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



"Podľa doterajších zistení 45-ročný vodič z okresu Rožňava viedol osobné motorové vozidlo po Košickej ulici v smere jazdy od Šafárikovej ulice na mesto Košice, kde pred jedným z rodinných domov za doposiaľ presne nezistených okolností narazil do chodca stojaceho pri ceste," priblížila Mésarová s tým, že chodec pri zrážke utrpel zraneniam, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol.



Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok mu bol odobratý biologický materiál. "Vodičovi bol mieste zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda zakázaná. To, či bol pod vplyvom alkoholických nápojov nebohý chodec, bude zisťované pri pitve," dodala Mésarová.



Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.