Vodič v Snine nafúkal 1,9 promile, po nehode z miesta odišiel
Muž skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Snina 11. mája (TASR) - Polícia obvinila 44-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po dopravnej nehode, ku ktorej došlo v sobotu (9. 5.) večer v Snine na Ulici SNP. Na kruhovom objazde zišiel mimo vozovky a narazil do dopravnej značky. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, z miesta nehody odišiel.
Policajná hliadka vodiča vypátrala a podrobila kontrole. „Výsledok dychovej skúšky dosiahol hodnotu 1,9 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
