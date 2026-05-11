Vodič v Snine nafúkal 1,9 promile, po nehode z miesta odišiel

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Muž skončil v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Snina 11. mája (TASR) - Polícia obvinila 44-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po dopravnej nehode, ku ktorej došlo v sobotu (9. 5.) večer v Snine na Ulici SNP. Na kruhovom objazde zišiel mimo vozovky a narazil do dopravnej značky. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, z miesta nehody odišiel.

Policajná hliadka vodiča vypátrala a podrobila kontrole. „Výsledok dychovej skúšky dosiahol hodnotu 1,9 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
