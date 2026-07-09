Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. júl 2026Meniny má Lujza
< sekcia Regióny

Chcel prekabátiť policajtov: Trik s presadnutím však nevyšiel

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Muž viedol osobné vozidlo po ulici Májovej, no keď zbadal policajnú hliadku, s autom zastavil a z miesta vodiča si presadol na miesto spolujazdca.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Spišské Podhradie 9. júla (TASR) - Polícia obvinila 38-ročného vodiča, ktorý viackrát nerešpektoval zákaz činnosti. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ho zastavila v utorok (7. 7.) dopoludnia na Májovej ulici v Spišskom Podhradí.

„Muž viedol osobné vozidlo po ulici Májovej, no keď zbadal policajnú hliadku, s autom zastavil a z miesta vodiča si presadol na miesto spolujazdca. Policajná hliadka tento ´manéver´ vodiča registrovala, a tak bol podrobený kontrole,“ priblížila hovorkyňa.

Následnou lustráciou hliadka zistila, že 38-ročný muž má uložené tri tresty zákazu činnosti viesť motorové vozidlá s platnosťou do januára 2030, a to za marenie výkonu úradného rozhodnutia.

„Muž bol na mieste zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová s tým, že nezodpovedného vodiča zo Spišského Podhradia poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo štvrtka 9. na piatok 10. júla

Fico: Schválenie rozpočtu v kratšom termíne znamená väčšiu stabilitu

AKCIA LEO: Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu

Na toto nezabúdajte: Ako správne rozmraziť mäso pred grilovačkou?