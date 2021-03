Vodič z Bardejova mal v za dva dni pozitívny výsledok dychovej skúsky

Bardejov 29. marca (TASR) – Polícia odhalila 53-ročného Bardejovčana, ktorý mal ako vodič v rámci dvoch dní pozitívny výsledok dychovej skúšky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Vodič osobného vozidla značky Hyundai jazdil vo štvrtok (25. 3.) po miestnej bardejovskej komunikácii, kde ho z dôvodu nekoordinovanej jazdy v protismere zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Bol podrobený aj dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol hodnotu viac ako 1,8 promile. Vodič bol zadržaný, no nebol umiestnený do cely policajného zaistenia zo zdravotných dôvodov. Lekár na umiestnenie nedal súhlas," uviedla Ligdayová.



Ako ďalej povedala, vodič v sobotu (27. 3.) predpoludním jazdil po miestnej komunikácii autom bez vodičského preukazu, ktorý mu bol zadržaný.



"Z dôvodu, že nedal znamenie o zmene smeru jazdy bol policajnou hliadkou zastavený a kontrolovaný. Dychová skúška teraz dosiahla hodnotu viac ako 1,1 promile. Aj teraz bol vodič zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove vedie podľa jej slov v prípade trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.