Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
Vodič z Bulharska sa s kamiónom zasekol na rozostavanej cyklotrase

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Policajná hliadka na mieste zistila, že vodič sa riadil navigáciou, nerešpektoval dopravné značenie a vošiel na rozostavanú cyklotrasu.

Autor TASR
Senica 12. februára (TASR) - Mestská polícia Senica vo štvrtok v ranných hodinách riešila situáciu, pri ktorej sa vodič z Bulharska s kamiónom dostal na cyklotrasu Senica - Dojč, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Po zistení, že nedokáže ďalej prejsť, sa pokúsil cúvať, pričom vozidlo čiastočne zišlo z trasy a zapadlo v podmáčanom teréne. TASR to uviedla hovorkyňa Senice Tatiana Moravcová.

Policajná hliadka na mieste zistila, že vodič sa riadil navigáciou, nerešpektoval dopravné značenie a vošiel na rozostavanú cyklotrasu. „Za porušenie zákazu vjazdu mu bola uložená bloková pokuta. Mestská polícia zároveň vykonala predbežnú kontrolu cyklotrasy. Vodič si v spolupráci so štátnou políciou zabezpečil odťahovú službu, ktorá mu pomáha cúvaním opustiť cyklotrasu,“ ozrejmila s tým, že polícia situáciu naďalej monitoruje a celý postup je dokumentovaný pre prípad ďalšieho konania.

Vozidlo s nákladom má podľa senickej polície približne 21 ton. „Najväčšou výzvou je jeho bezpečné vyslobodenie späť na komunikáciu bez poškodenia cyklotrasy a bez vzniku ďalších škôd. Apelujeme na vodičov, aby sa nespoliehali výlučne na navigáciu a dôsledne rešpektovali dopravné značenie,“ uviedla na sociálnej sieti.
.

